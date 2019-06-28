Росрыболовство заявило о нормальном самочувствии освобожденных косаток

Косатки и белухи, выпущенные накануне из «китовой тюрьмы» в Охотское море, чувствуют себя нормально. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, передает ТАСС.

Животные ушли на 140 км от места выпуска у мыса Перовского в Приморском крае. «Они двигаются, они перемещаются. Более подробно информацию предоставим на следующей неделе», — сказал Шестаков.

Кроме того, специалисты НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) покажут видеоматериалы с выпуском животных. «Мы ни от кого ничего не скрываем, мы просто не хотим допустить каких-то оголтелых спекуляций на этой теме», — добавил глава Росрыболовства.

В четверг, 27 июня, в Охотское море выпустили первых двух косаток и шесть белух, оснастив спутниковыми метками. Позже их заметили в районе Шантарских островов. По словам экологов, в этом месте может обитать семья животных.