Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля. Решение правительства о продлении соответствующих договоренностей с нефтяниками на три месяца вступило в силу 1 апреля.

Ранее нефтяные компании договорились с правительством пролонгировать соглашения о заморозке цен на бензин, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.

В предыдущий период действия договоренностей розничные цены росли медленнее, чем инфляция, а запасы дизеля выросли на 30%, бензина — на 10% с сравнении с 2018 годом.

В новый период, с 1 апреля по 1 июля, нефтяные компании получат еще больше компенсаций из бюджета за сдерживание цен на топливо на заправочных станциях.





