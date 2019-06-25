Белоруссия объяснила причины загрязнения «Дружбы»

Загрязнение польского участка «Дружбы» 19 июня могло быть вызвано автоматическим включением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперкачивающей станции в Белоруссии, признали в Минске. Ранее белорусы обвиняли в этом Россию

Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

Наиболее вероятной причиной загрязнения («кратковременного превышения допустимой концентрации органических хлоридов) участка нефтепровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, которое было выявлено 19 июня, «возможно, является автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей НПС (нефтеперекачивающая станция — РБК) «Кобрин», — говорится в письме первого заместителя гендиректора, главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, которое он направил в польский концерн PERN и менеджерам российской «Транснефти» — Юрию Шугаеву Сергею Андронову.

Копию письма журналистам представила пресс-служба «Транснефти». Вериго подтвердил РБК отправку письма. Он объяснил РБК, что насосы, которые перекачивают нефть на НПС, постоянно смазываются нефтью для предотвращения перегрева, а остатки медленно скапливаются в специальных емкостях со скоростью один стакан в час. После того, как дренажная емкость наполняется, включается автоматическая система ее раскачки: эта нефть поступает в трубопровод. Он добавил, что во всех емкостях нефть содержалась чистая, «но точечные пробы технической нефти имеют такие свойства: можно ухватить все, что угодно».

НПС «Кобрин» находится на территории Белоруссии, недалеко от границы с Польшей. Превышение норм по хлорорганике, из-за которого временно приостановили прокачку нефти по польскому участку «Дружбы», было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает из Белоруссии в Польшу. Тогда «Гомельтранснефть Дружба» обвинял в инциденте российскую сторону. «По мнению ОАО «Гомельтранснефть Дружба», отдельные всплески концентрации органических хлоридов в точечных образцах свидетельствуют о неоднородном качестве сырья поставляемого Российской Федерацией», — говорилось в ответе пресс-службы.

Но в «Транснефти» это отрицали, подчеркивая, что «со слов белорусских коллег», вероятной причиной кратковременного загрязнения нефти стало как раз автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей в Кобрине.