Фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» освободили из-под стражи

Заместителю директора компании ООО «Магистраль» Сергею Баландину, задержанному в рамках дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», изменили меру пресечения. Его отпустят из-под стражи под домашний арест.

Баландин в середине мая написал заявление о явке с повинной и признался в преступлении. Это произошло спустя неделю после задержания. На тот момент суд не стал избирать для него мягкую меру пресечения и отправил под стражу.

Всего по делу о подаче в трубопровод «Дружба» некачественной нефти проходят несколько человек. Помимо Баландина это гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, замгендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, и гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев. Их следствие считает причастными к тому, что через терминал Самара — Унеча, находящийся под контролем «Нефтеперевалки», в трубопровод попала нефть с примесью хлорорганики.

О первом загрязнении белорусского участка «Дружбы» хлорорганикой стало известно в апреле. Оно привело к приостановке прокачки нефти в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае. Польша возобновила прием нефти только 9 июня.