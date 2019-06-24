МИД Японии заявил об отсутствии Зеленского в списке приглашенных на G20

МИД Японии заявил об отсутствии Зеленского в списке приглашенных на G20

В МИД Японии заявили, что президента Украины Владимира Зеленского нет в списке приглашенных на саммит стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию», — сказали в пресс-службе.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин рассказал в интервью украинскому «Пятому каналу», что Зеленский планирует отправиться в Осаку на саммит G20. По словам министра, украинский лидер также намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует встречу с Зеленским на саммите в Японии.