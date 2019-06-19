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Жена полковника Квачкова выдвинулась в депутаты Мосгордумы

Жена осужденного за экстремизм и попытку организации вооруженного мятежа полковника Владимира Квачкова Надежда подала документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили РБК в Мосгоризбиркоме.

«Квачкова Надежда Михайловна выдвинулась по 42-му избирательному округу», — рассказали в комиссии.

На странице Надежды Квачковой во «ВКонтакте» опубликовано заявление, в котором она говорит, что ее доверенным лицом на выборах будет супруг. «Другими доверенными лицами будут наши друзья, соратники и единомышленники. Денежные средства для ведения избирательной кампании нами будут собираться за счет добровольных пожертвований, других денег нет», — написала она.

В 2005 году экс-полковник ГРУ Владимир Квачков был арестован по подозрению в покушении на Анатолия Чубайса, возглавлявшего тогда РАО «ЕЭС», но присяжные в 2008 году его оправдали. В феврале 2013 года Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, позднее ему смягчили приговор до восьми лет. Его признали виновным по ч. 1 ст. 30, ст. 279 УК РФ (приготовление к организации вооруженного мятежа), ч. 1 ст. 205-1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

19 февраля 2019 года Квачкова освободили.

Теги: новости РБК, Владимир Квачков, Мосгордума
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