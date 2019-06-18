Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

По словам олимпийской чемпионки Марии Киселевой, на ее помощниц набросился мужчина с ножом, им удалось увернуться. После этого он изрезал газеты и флаеры

Мария Киселева (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Кандидат в депутаты Мосгордумы, олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева в Facebook сообщила о нападении на своих помощниц.

«Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками: «Хочу убивать волонтеров». Девочки, к счастью, увернулись, тогда мужчина покромсал куб, газеты, флаеры», — написала она. По словам Киселевой, на место прибыла полиция, нападавшего удалось задержать.

Кандидат также опубликовала видео, на котором мужчина режет баннер ножом.

«РИА Новости» в пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что задержали мужчину на западе Москвы. «В полицию поступило сообщение от граждан, что в районе станции метро «Крылатское» находится неадекватный мужчина, он угрожает ножом и физической расправой», — сказали в пресс-службе.