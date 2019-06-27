Парламентская ассамблея НАТО исключила возвращение делегации России

Парламентская ассамблея НАТО не вернет делегации Федерального собрания России статус наблюдателя. Об этом по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила президент организации Мадлен Мун, передает УНН.

По ее словам, ассамблея дала понять это на последней сессии ПА НАТО, которая прошла в Братиславе весной. Мун при этом отметила отметила, что Парламентская ассамблея альянса не может оказать влияние на решения Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«В ПАСЕ есть собственная организация, у них есть собственные представители и они делают собственные выводы. Приезжать или нет наблюдать за выборами — они также должны решить этот вопрос самостоятельно», — отметила она.

26 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которая позволяет России вернуться к работе в организации после пятилетнего перерыва За высказались 116 депутатов, а против — 62. Сразу после этого в знак протеста украинские депутаты покинули зал заседаний организации.