Парламентская ассамблея НАТО исключила возвращение делегации России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,07 +0,24 EUR Бирж. 71,71 +0,28 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,54 61,90 EUR Нал. 72,38 70,60 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1362 -0,0009 BTC/USD Бирж. 13 228,00 +352,00 IMOEX 2 775,14 +0,77% RTSI 1 386,63 +0,42% DJIA 26 536,82 -0,04% Nasdaq 7 909,97 +0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,27%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,11%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,27%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,11%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 26 июн, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 26 июн, 12:13
Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле Политика, 03:21 Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана Бизнес, 02:47 Парламентская ассамблея НАТО исключила возвращение делегации России Политика, 02:36 Умер лидер рок-группы «Високосный год» Общество, 02:18 Богатейший человек Молдавии счел обвинения России против себя фантазиями Политика, 02:09 Делегация Словакии обвинила депутата в демарше из-за заявления по России Политика, 01:48 Порошенко попросил Раду не допускать российских наблюдателей до выборов Политика, 01:48 СМИ узнали о выселении украинских туристов из отеля в Греции из-за флагов Общество, 01:24 Apple приобрела разработчика беспилотных автомобилей Бизнес, 01:11 Авен и Фридман получат по $1 млн по итогам работы Альфа-банка в 2018 году Финансы, 00:46 Reuters узнал об обнаружении нового фактора риска для Boeing 737 MAX Технологии и медиа, 00:35 В Киеве пообещали не допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы Политика, 00:21 Помпео пообещал индийцам отреагировать на покупку С-400 «как партнер» Политика, 00:05 КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров Политика, 00:00
Политика ,  
0 
Парламентская ассамблея НАТО исключила возвращение делегации России

Парламентская ассамблея НАТО не вернет делегации Федерального собрания России статус наблюдателя. Об этом по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила президент организации Мадлен Мун, передает УНН.

По ее словам, ассамблея дала понять это на последней сессии ПА НАТО, которая прошла в Братиславе весной. Мун при этом отметила отметила, что Парламентская ассамблея альянса не может оказать влияние на решения Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«В ПАСЕ есть собственная организация, у них есть собственные представители и они делают собственные выводы. Приезжать или нет наблюдать за выборами — они также должны решить этот вопрос самостоятельно», — отметила она.

Политика
ПАСЕ проголосовала против ограничения полномочий российской делегации

26 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которая позволяет России вернуться к работе в организации после пятилетнего перерыва За высказались 116 депутатов, а против — 62. Сразу после этого в знак протеста украинские депутаты покинули зал заседаний организации.

Член украинской делегации Сергей Соболев также заявил РБК, что семь стран — Украина, Грузия, Латвия, Литва, Словакия, Польша и Эстония намерены покинуть ПАСЕ до конца года. Позднее стало известно, что от Словакии заявление этих государств с критикой восстановления прав России в ПАСЕ подписал только один депутат, а руководство делегации не поддержало его действия. 
 

Теги: Парламентская ассамблея
Материалы по теме
Латвия опубликовала заявление 7 стран о «неверном сигнале» России в ПАСЕ
Политика
ПАСЕ выбрала генсекретарем Совета Европы представительницу Хорватии
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter