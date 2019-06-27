Делегация Словакии обвинила своего члена в демарше из-заявления по России

Решение подписать заявление семи стран с критикой восстановления прав России в ПАСЕ, словацкий парламентарий Мартин Полячик принял единолично. Руководство делегации заявило, что не поддерживает его действия

Против возвращения российской делегации прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) голосовал только один словацкий депутат, Мартин Полячик, остальные представители Словакии в ПАСЕ поддержали это решение. Об этом говорится в совместном заявлении спикера словацкого парламента Андрея Данко и руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи, которое оказалось в распоряжении агентств «РИА Новости» и ТАСС.

Именно Полячик, утверждается в этом заявлении, «злоупотребил своими полномочиями» и подписал совместный документ шести других стран, которые из-за решения по России покинули сессию. О том, что этот парламентарий присоединился к нескольким делегатам из Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Украины, которые осудили возвращение России прав в ПАСЕ, писало местное издание Dennik.

Речь идет о совместном заявлении делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которое ранее на своей странице в Twitter выложил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. В нем говорилось о том, что решение восстановить Россию в правах в ПАСЕ противоречит ценностям Совета Европы.

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