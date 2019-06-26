Украинские депутаты заявили о решении 7 стран покинуть ПАСЕ из-за России

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, которая окончательно позволит России вернуться к работе. Документ принят без каких-либо поправок

Фото: Council of Europe

«Делегации из шести стран плюс Украина обратятся к парламентам своих стран с предложением отозвать национальные делегации ПАСЕ. Выйти из ПАСЕ до конца года», — заявил РБК член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

По его словам, речь идет о Польше, Литве, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии.

«Для нас сегодня была последняя точка. Когда предлагали самые явные вещи, их в один голос отклоняли. Например, включить в текст резолюции требование немедленно перевести [крымско-татарского активиста, задержанного в России] Эдема Бекирова в соответствии с решением ЕСПЧ из тюрьмы в госпиталь, — сказал депутат. — Но они уже шли на принцип, вместо того чтобы пойти на уступки элементарные. Это была последняя точка».

По его словам, национальные делегации обсуждали возможность совместного демарша, но не договорились. «После голосования по поправкам, всем стало очевидно, что делать», — заявил он.

«Латвия выразила солидарность с Украиной и покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы вместе со странами Балтии и Грузией, чтобы проконсультироваться со своим парламентом и правительством относительно будущего ПАСЕ», — сообщила депутат от Латвии Линда Озола.