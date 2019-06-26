Украинские депутаты заявили о решении 7 стран покинуть ПАСЕ из-за России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,03 +0,20 EUR Бирж. 71,67 +0,24 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,57 61,80 EUR Нал. 72,34 70,53 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1371 0,0000 BTC/USD Бирж. 13 713,00 +1 983,00 IMOEX 2 775,14 +0,77% RTSI 1 386,63 +0,42% DJIA 26 596,05 +0,18% Nasdaq 7 919,15 +0,44%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,05%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,62%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,03%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+25,05%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,62%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,03%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Киев ответил на предложение Москвы по морякам фразой «так не будет» Политика, 22:48 ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов Экономика, 22:44 Минобороны сообщило об атаке боевиков дронами на авиабазу Хмеймим Политика, 22:38 СК проверит данные о растлении несовершеннолетних отравителем москвичей Общество, 22:07 Глава медицинского штаба «Спартака» оценил состояние Айртона после травмы Спорт, 21:59 НАТО договорилось об ответе на случай выхода России из договора о ракетах Политика, 21:46 ПАСЕ выбрала генсекретарем Совета Европы представительницу Хорватии Политика, 21:43 СМИ узнали о возможном дебюте Александра Емельяненко в боях без перчаток Спорт, 21:39 Украинские депутаты заявили о решении 7 стран покинуть ПАСЕ из-за России Политика, 21:35 Глава Бурятии заявил о ненужности миллионов «диких» туристов на Байкале Общество, 21:34 ЦОДД предупредил о сложной ситуации на дорогах Москвы из-за непогоды Общество, 21:27 ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации Политика, 21:23 Трамп понадеялся на «хороший разговор» с Путиным Политика, 21:19 «Спартак» стартовал с поражения на Кубке Матч Премьер Спорт, 21:08
Политика ,  
0 
Украинские депутаты заявили о решении 7 стран покинуть ПАСЕ из-за России
В среду ПАСЕ приняла резолюцию, которая окончательно позволит России вернуться к работе. Документ принят без каких-либо поправок
Фото: Council of Europe

«Делегации из шести стран плюс Украина обратятся к парламентам своих стран с предложением отозвать национальные делегации ПАСЕ. Выйти из ПАСЕ до конца года», — заявил РБК член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

По его словам, речь идет о Польше, Литве, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии.

«Для нас сегодня была последняя точка. Когда предлагали самые явные вещи, их в один голос отклоняли. Например, включить в текст резолюции требование немедленно перевести [крымско-татарского активиста, задержанного в России] Эдема Бекирова в соответствии с решением ЕСПЧ из тюрьмы в госпиталь, — сказал депутат. — Но они уже шли на принцип, вместо того чтобы пойти на уступки элементарные. Это была последняя точка».

По его словам, национальные делегации обсуждали возможность совместного демарша, но не договорились. «После голосования по поправкам, всем стало очевидно, что делать», — заявил он.

«Латвия выразила солидарность с Украиной и покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы вместе со странами Балтии и Грузией, чтобы проконсультироваться со своим парламентом и правительством относительно будущего ПАСЕ», — сообщила депутат от Латвии Линда Озола.

Депутат от Грузии Георгий Канделаки назвал решение Парламентской ассамблеи ошибкой. Делегации Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Украины и Словакии будут консультироваться со своими правительствами о следующих шагах и о том, «сможем ли мы оставаться в ассамблее», написал он.

Политика
Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий России

Разочарование решением ПАСЕ вернуть Россию в организацию ранее выразил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. С похожим заявлением в среду выступил и его эстонский коллега.

«Печальное решение, принятое в ПАСЕ. Как и в мае, во время министерской встречи в Хельсинки, Грузия принципиально выступила против этого решения. Мы последовательны в нашей позиции», — написал накануне на своей странице в Twitter Залкалиани.

«Очень разочарован решением ПАСЕ разрешить возвращение России. Морально сомнительное и идущее вразрез с принципами Совета Европы. Мы по-прежнему будем твердо выступать против агрессии в отношении Украины и Грузии», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства иностранных дел Грузии, Украины и Польши.

Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня без поправок приняла резолюцию, которая позволит России вернуться к полноценной работе в организации. «За» проголосовали 116 депутатов, «против» — 62.

Авторы: Александр Атасунцев, Мария Бондаренко
При участии: Роман Кирьянов, Полина Химшиашвили
Теги: Парламентская ассамблея, Совет Европы
Материалы по теме
ПАСЕ выбрала генсекретарем Совета Европы представительницу Хорватии
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Политика
Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter