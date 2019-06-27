Порошенко попросил Раду не допускать российских наблюдателей до выборов

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился в Верховную раду и МИД страны с просьбой не допустить российских представителей в Совете Европы в состав миссии наблюдателей на парламентских выборах в стране, которые пройдут 21 июля. Об этом он заявил в ходе выступления на IV Форуме местного развития в Трускавце, передает Укринформ.

«Я вношу предложение, что мы не допустим, если в составе этой миссии будут наблюдатели-россияне», — заявил Порошенко, назвав это «категорически неприемлемым для всего народа».

По мнению бывшего украинского лидера, Москва не может «учить демократии» Киев или проверять степень демократичности выборов в стране.

26 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которая позволяет России вернуться к работе в организации после пятилетнего перерыва. Порошенко назвал это решение «мощным вызовом» для Киева и ударом «не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям». Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе уже пообещала, что власти страны не допустят российских наблюдателей от ПАСЕ до выборов.