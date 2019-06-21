Помпео попросит Индию рассмотреть альтернативы российским С-400

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Индию будет отговаривать власти от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и предложит им рассмотреть альтернативы этим установкам. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Госдеп рассказал о планах Помпео во время брифинга, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с С-400 и собирается ли Индия закупить комплексы.

«Что касается C-400, мы призываем всех наших союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут привести к ограничениям по закону CAATSA (о противодействии противникам Америки посредством санкций. — РБК). Действующая администрация активно принимала меры, чтобы расширить наши возможности по взаимодействию с Индией в военной сфере», — сказала представительница Госдепа.

Она добавила, что США упростили для Индии процессы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. В частности, открыли стране доступ к оборонным единицам без лицензии, как у союзников США по НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии.

«Поэтому я думаю, что сейчас время, когда мы будем поощрять Индию в рассмотрении альтернатив», — добавили в Госдепе в связи с будущей поездкой Помпео. Госсекретарь пробудет в Индии с 25 по 27 июня. Помимо этого он собирается приехать с визитами в Шри-Ланку, Японию и Южную Корею.