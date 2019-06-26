СК проверит данные о растлении несовершеннолетних отравителем москвичей

Следователи проверят информацию о том, что мужчина, который подозревается в отравлении москвичей, возможно, нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СКР по Москве.

«Следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Предполагаемого отравителя задержали 25 июня в Москве. Он предлагал незнакомцам газировку, в которой находились сильнодействующие психотропные препараты, после чего грабил их, считает следствие. Подозреваемым является уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Полицейские возбудили против него семь уголовных дел по статьям о краже, разбое и грабеже.

Издание The Village сообщало, что всего от его действий пострадали 24 человека. Следствие выявило 11 потерпевших. Таганский суд Москвы арестовал Сабанова до 25 августа. Он признал вину в хищении у трех человек.