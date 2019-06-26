В конгрессе предложили запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения

В конгрессе предложили запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения

Ранее президент США допустил атаку по Ирану без разрешения конгресса, теперь же законодатели внесли проект поправок, запрещающий финансировать такие операции без их одобрения

Фото: Alex Brandon / AP

В конгресс США внесли законопроект о поправках в закон о национальной обороне (NDAA), предусматривающих запрет на финансирование военного удара по Ирану без предварительного одобрения законодательным органом, пишет The Hill.

Документ подготовили конгрессмены Ро Ханна и Мэтт Гетц. Согласно их предложению, финансирование военных операций против Ирана будет заблокировано до тех пор, пока конгресс не объявит Тегерану войну или же не выдаст своего разрешения.

По мнению Ханна, президент США Дональд Трамп уже оказался в нескольких минутах от начала войны на Ближнем Востоке, которая обошлась бы Вашингтону в триллионы долларов. Речь идет о том, что Трамп отменил авиаудар по иранским объектам в ответ на сбитый Тегераном американский беспилотник.

«Президент Трамп проводил кампанию по прекращению дорогостоящих войн за рубежом, но, учитывая советников, которых он выбрал, и его недавние рискованные действия, он не выполняет это обещание», — добавил Гетц, соавтор законопроекта.