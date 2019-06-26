В конгрессе предложили запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,84 +0,24 EUR Бирж. 71,43 +0,13 Brent 65,32 +1,57% USD Нал. 63,39 62,21 EUR Нал. 72,30 71,20 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1371 -0,0025 BTC/USD Бирж. 12 271,00 +541,00 IMOEX 2 753,96 -0,31% RTSI 1 380,87 -0,45% DJIA 26 548,22 -0,67% Nasdaq 7 884,72 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 25 июн, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 25 июн, 13:15
СМИ узнали о планах разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ Общество, 07:35 В конгрессе предложили запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения Политика, 07:05 Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк Финансы, 07:00 Военные собрали 70 неразорвавшихся снарядов с улиц казахстанского Арыси Общество, 06:56 В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году Экономика, 06:39 Магнитуда второго за сутки землетрясения у берегов Камчатки составила 6,7 Общество, 06:34 Эксперты назвали среднюю сумму ставки на спорт в России Спорт, 06:00 Власти Сан-Франциско первыми в США запретят электронные сигареты Общество, 05:57 МИД Грузии назвал «печальным» решение вернуть Россию в ПАСЕ Политика, 05:37 Экс-строитель Восточного получил условный срок по делу о растрате Политика, 05:07 Семак ответил на вопрос о капитанской повязке Дзюбы Спорт, 04:58 Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО Общество, 04:33 В СПЧ предложили увеличить число расследующих пытки следователей Общество, 04:03 Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ Общество, 03:59
Политика ,  
0 
В конгрессе предложили запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения
Ранее президент США допустил атаку по Ирану без разрешения конгресса, теперь же законодатели внесли проект поправок, запрещающий финансировать такие операции без их одобрения
Фото: Alex Brandon / AP

В конгресс США внесли законопроект о поправках в закон о национальной обороне (NDAA), предусматривающих запрет на финансирование военного удара по Ирану без предварительного одобрения законодательным органом, пишет The Hill.

Документ подготовили конгрессмены Ро Ханна и Мэтт Гетц. Согласно их предложению, финансирование военных операций против Ирана будет заблокировано до тех пор, пока конгресс не объявит Тегерану войну или же не выдаст своего разрешения.

По мнению Ханна, президент США Дональд Трамп уже оказался в нескольких минутах от начала войны на Ближнем Востоке, которая обошлась бы Вашингтону в триллионы долларов. Речь идет о том, что Трамп отменил авиаудар по иранским объектам в ответ на сбитый Тегераном американский беспилотник.

Политика
Трамп предостерег Иран от уничтожения

«Президент Трамп проводил кампанию по прекращению дорогостоящих войн за рубежом, но, учитывая советников, которых он выбрал, и его недавние рискованные действия, он не выполняет это обещание», — добавил Гетц, соавтор законопроекта.

Политика
Трамп заявил о готовности ударить по Ирану без разрешения конгресса

Ранее президент США заявил The Hill, что в случае необходимости нанести удар по Ирану можно и без согласования с законодателями, но предпочтительнее добиться разрешения конгресса.

Политика
Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым

За такие заявления президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым, а администрацию Дональда Трампа — погрязшей в безысходности. Причиной резкого роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном стал инцидент с американским беспилотником. Это произошло на минувшей неделе на юге исламской республики. Иранские военные указывали, что американский БПЛА залетел в воздушное пространство Ирана и был сбит над территорией республики. В Вашингтоне, в свою очередь, настаивают на том, что беспилотник в момент атаки находился в международном воздушном пространстве.

Авторы: Константин Нагаев, Анна Трунина
Теги: конгресс США, Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп предостерег Иран от уничтожения
Политика
Посольство анонсировало переговоры замглавы Минобороны Ирана с Шойгу
Политика
МИД России назвал санкции США против Ирана «сжиганием мостов»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter