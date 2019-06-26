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Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен. Он также опубликовал копию своей выписки из НИИ имени Склифософского, в которой зафиксировано, что он отравился именно «Кротом». Об этом РБК рассказал представитель Алибасова Вадим Горжанкин (в распоряжении РБК есть копия выписки и результатов анализа).

В выписке указано, что «химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь «Крот»)» привело к ожогу глотки, пищевода (3–4 степень) и желудка (2 степень). Из-за отравления, согласно заключению, у продюсера развились осложнения. Сейчас, как сообщил Горжанкин, он перешел на детское питание.

Тест на психотропные вещества продюсер сделал после конфликта с Марият Мухиной, которая, как сообщал телеканал «360», выдала себя за его лечащего врача и говорила, что продюсер в руках мошенников, которые не дают ему назначенные препараты, не делают уколы.

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Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

Алибасов обвинил Мухину в своем плохом самочувствии и вызвал полицию 20 июня. Мухина сказала, что не выдавала себя за лечащего врача продюсера. Она сообщила, что является диетологом продюсера, знает Алибасова десять лет и приехала, чтобы сделать ему укол, но ее к продюсеру не пустили. Алибасов, в свою очередь, утверждал, что Мухина «напичкала» его веществами, из-за чего у него были проблемы с памятью. Родственники Алибасова утверждали, что она интересовалась документами на недвижимость Алибасова.

Общество
Представитель Алибасова опроверг сообщения об инсценировке отравления

Выписку из НИИ им. Скилфосовского продюсер показал после обвинений в инсценировке собственного отравления. Такую версию в разговоре с «Комсомольской правдой» выдвинул гастроэнтеролог Виталий Румянцев. По его словам, продюсера не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз верен. Горжанкин опроверг эти слова и пообещал доказательства.

Алибасова госпитализировали 6 июня. Для восстановления организма его поместили в медикаментозный сон. Он очнулся 11 июня и сообщил, по словам его сына, что ничего не помнит, включая то, кто он такой. Семья продюсера собирается подать в суд на производителя «Крота».

Теги: новости РБК, продюсер, отравление, психотропные вещества
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