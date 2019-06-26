Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен. Он также опубликовал копию своей выписки из НИИ имени Склифософского, в которой зафиксировано, что он отравился именно «Кротом». Об этом РБК рассказал представитель Алибасова Вадим Горжанкин (в распоряжении РБК есть копия выписки и результатов анализа).

В выписке указано, что «химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь «Крот»)» привело к ожогу глотки, пищевода (3–4 степень) и желудка (2 степень). Из-за отравления, согласно заключению, у продюсера развились осложнения. Сейчас, как сообщил Горжанкин, он перешел на детское питание.

Тест на психотропные вещества продюсер сделал после конфликта с Марият Мухиной, которая, как сообщал телеканал «360», выдала себя за его лечащего врача и говорила, что продюсер в руках мошенников, которые не дают ему назначенные препараты, не делают уколы.

Алибасов обвинил Мухину в своем плохом самочувствии и вызвал полицию 20 июня. Мухина сказала, что не выдавала себя за лечащего врача продюсера. Она сообщила, что является диетологом продюсера, знает Алибасова десять лет и приехала, чтобы сделать ему укол, но ее к продюсеру не пустили. Алибасов, в свою очередь, утверждал, что Мухина «напичкала» его веществами, из-за чего у него были проблемы с памятью. Родственники Алибасова утверждали, что она интересовалась документами на недвижимость Алибасова.