Представитель Алибасова опроверг сообщения об инсценировке отравления

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин опроверг РБК информацию о том, что продюсер инсценировал свое отравление. Он отметил, что в ближайшее время Алибасов предоставит медицинские документы и другие доказательства того, что версия с инсценировкой не соответствует действительности.

«Если говорить о версиях каких-то врачей, то это всего лишь версии. Версий можно строить сколько угодно, особенно когда они пользуются спросом. Данные врачи не лечили Бари Алибасова. В скором времени широкая общественность узнает всю правду», — заявил он.

Накануне врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявил «Комсомольской правде», что в истории с отравлением Алибасова есть много несоответствий. По его словам, если поставленный продюсеру диагноз верен, то его бы не выписали так скоро.

Алибасова госпитализировали 4 июня. Он перепутал жидкость в стакане с жидкостью «Крот», оставленной в его квартире в Мерзляковском переулке. Продюсер получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Несколько дней он провел в медикаментозном сне. 17 июня Алибасова выписали из больницы.