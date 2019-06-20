У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У продюсера Бари Алибасова, который был на лечении из-за того, что выпил средство для прочистки труб, взяли анализы на психотропные вещества. Об этом РБК сообщил пиар-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин. Он добавил, что вскоре будут объявлены их результаты.

Это было сделано после того, как Алибасов обвинил в своем плохом самочувствии Марият Мухину, которая представлялась его лечащим врачом. По словам Алибасова, Мухина не его врач и виновата в том, что реабилитация проходит не так, как прогнозировали в НИИ имени Склифосовского.

Телеканал «360» 20 июня рассказал о диетологе Мухиной, которая назвала себя другом и лечащим врачом Алибасова. По ее словам, продюсер в руках мошенников, которые не дают ему препараты, не делают назначенные уколы. Они также настраивают его против Мухиной, которая «десять лет его лечила», и насильно удерживают в квартире.

По словам Горжанкина, между Мухиной и Алибасовым около 14:00 мск произошел конфликт. Продюсер вызвал полицию, а когда правоохранители приехали, он сказал, что его никто не удерживает и «не надо тревожить жителей подъезда». «РИА Новости» в НИИ имени Склифософского сообщили, что Мухина не работает в центре.