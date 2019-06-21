Диетолог Алибасова раскрыла детали конфликта с продюсером

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала агентству «РИА Новости», что она не выдавала себя в качестве лечащего врача продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, с которым она знакома на протяжении десяти лет. По ее словам, у нее вызывает беспокойство тот факт, что продюсера насильно удерживают в квартире.

«Я ни за какого врача института Склифосовского себя не выдавала. Я врач-диетолог, знаю Бари уже 10 лет, он худел в нашей клинике, мы дружим. Сегодня мы поссорились с его помощниками, так как я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол», — рассказала Мухина.

Она отметила, что приехала к Алибасову, чтобы сделать укол, однако ее к продюсеру не пустили. «Пришлось вызывать скорую, чтобы укол был сделан, она уже вызвала полицию», — добавила Мухина.

20 июня телеканал «360» сообщил о диетологе Мухиной, которая назвала себя другом и лечащим врачом Алибасова. По ее словам, продюсер находится в руках мошенников, которые не дают ему препараты, не делают назначенные уколы. Они также настраивают его против Мухиной, которая «десять лет его лечила», и насильно удерживают в квартире.

Ранее пиар-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин в беседе с РБК сообщил, что у продюсера взяли анализы на психотропные вещества, отметив, что вскоре будут объявлены их результаты.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, перепутав жидкость в стакане с жидкостью «Крот», оставленной в его квартире в Мерзляковском переулке. Продюсер получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.