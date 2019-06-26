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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.

На вопрос корреспондента о том, что Алибасов и его сын заявляли о потери памяти, продюсер ответил: «Наверное, да». Обратившись к своему спутнику, он добавил: «Они все вспоминают, что там было по очереди». «Я ничего не забыл, нет», — несколько раз повторил Алибасов и отметил, что случившееся с ним не приводит к потере памяти.

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Продюсера госпитализировали 6 июня после того как он, по словам его сына, по ошибке выпил очиститель для труб «Крот». Для восстановления организма его ввели в медикаментозный сон. Продюсер очнулся 11 июня и, как говорил его сын, ничего не помнил, включая, кто он такой. Алибасова выписали из больницы 17 июня.

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев говорил «Комсомольской правде», что в истории Алибасова много нестыковок. Он утверждал, что если поставленный ему диагноз верен, его бы не выписали так быстро.

Теги: продюсер
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