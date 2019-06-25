В университете МВД опровергли обучение отравителя газировкой в вузе

В Краснодарском университете МВД России опровергли РБК сообщения о том, что мужчина, предлагавший отравленную газировку прохожим в Москве и грабивший их, учился в вузе.

В пресс-службе Краснодарского университета МВД заявили РБК, что такого обучающегося ни в одном из филиалов не было. РБК направил запрос в Северо-Кавказский институт (филиал) Краснодарского университета МВД России.

Ранее стало известно, что в Басманном районе Москвы задержали мужчину, предлагавшего прохожим отравленную газировку и грабившего потерпевших. По данным телеграм-канала Baza, задержанным оказался уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов.

Издание отмечало, что в ходе обыска у него в квартире нашли феназипам и несколько украденных сумок. На допросе он признал, что отравил 17 человек. The Village сообщал о не менее 24 пострадавших, среди которых сотрудник издания.