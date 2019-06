Британские СМИ назвали несмешным шоу с анимированным Путиным

Телешоу британского развлекательного телеканала BBC Two «Вечер с Владимиром Путиным», ведущим которого выступает мультипликационный президент России, получилось неудачным и несмешным. Соответствующие заметки телекритиков были опубликованы в The Guardian и The Telegraph.

Как отмечает The Guardian, Twitter «наводнен негативными комментариями» об этой передаче. «Кремлевский вор в законе вряд ли известен своим искрометным чувством юмора, но даже он смешнее, чем этот сбивающий с толку ералаш», — пишет The Telegraph.

Во время шоу приглашенные гости беседуют с писателем и актером Натаниэлем Тапли, но в эфирной версии передачи его движения с помощью специальной технологии повторяет карикатурное изображение Путина, поясняет The Guardian. Анализируя причины неуспеха программы, автор статьи указывает, что интервью, которые ведет анимированный персонаж, получились «неуклюжей смесью полушутки и неловких пауз», а тот факт, что зрители не видят глаз того, кто задает гостям вопросы, лишает программу очарования интервью.

Шоу с анимированным Путиным телеканал BBC Two запустил в конце мая.

Дмитрий Песков, комментируя решение телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу, ранее говорил, что Владимира Путина не интересует, какие карикатуры на него рисуют. «Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — заявил пресс-секретарь президента России.