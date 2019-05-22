В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

В проморолике программы анимированный президент признается, что всегда хотел вести лучшее в Британии ток-шоу. Потому ни одна из его побед не принесла ему счастья

Фото: BBC

Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин. Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).

В сообщении телеканала прогнозируется, что новое шоу (точный срок выхода программы в эфир обещают сообщить позднее) скоро станет всемирно известным, обозначив «окончательную победу Влада, лидера свободного мира».

В проморолике программы, размещенном на одной из страниц Би-би-си в сети Twitter, мультипликационный трехмерный Путин (при его создании использовалась технология захвата движения) признался, что ни одна из одержанных им ранее «великих побед» не сделала его счастливым, так как величайшая из побед — возможность вести самое популярное из британских ток-шоу — до сих пор всегда от него ускользала.