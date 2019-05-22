В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,26 -0,15 EUR Бирж. 71,80 -0,11 Brent 71,59 -0,42% USD Нал. 64,77 63,96 EUR Нал. 72,29 71,41 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1173 +0,0012 BTC/USD Бирж. 7 839,40 -106,60 IMOEX 2 638,42 +0,84% RTSI 1 293,18 +1,10% DJIA 25 877,33 +0,77% Nasdaq 7 785,72 +1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+21,72%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+39,2%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+21,72%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+39,2%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 13:35
Совладелец Афипского НПЗ оспорил его продажу Гуцериеву Бизнес, 15:24 Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим Политика, 15:22 10 честных ответов на вопросы о геотаргетинге РБК и МегаФон, 15:22 Полиция объяснила суть претензий к производителю «Вятского кваса» Общество, 15:15 Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы со снятием наличных без карты Финансы, 15:11 ЦБ Венесуэлы опроверг отказ от операции по картам Visa и Mastercard Деньги, 15:11 ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов» Финансы, 15:07 Расследованием остановки поездов метро в туннеле займется спецкомиссия Общество, 15:05 Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей РБК и ВТБ, 14:58 Шестун решил завершить голодовку Общество, 14:55 Упражнения для души: как быстро поднять настроение с помощью спорта Спецпроект РБК PINK, 14:55 «Я — свой!»: как новому руководителю расположить к себе коллектив Pro, 14:53 S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты Общество, 14:51 В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным» Общество, 14:51
Общество ,  
0 
В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»
В проморолике программы анимированный президент признается, что всегда хотел вести лучшее в Британии ток-шоу. Потому ни одна из его побед не принесла ему счастья
Фото: BBC

Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин. Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).

В сообщении телеканала прогнозируется, что новое шоу (точный срок выхода программы в эфир обещают сообщить позднее) скоро станет всемирно известным, обозначив «окончательную победу Влада, лидера свободного мира».

В проморолике программы, размещенном на одной из страниц Би-би-си в сети Twitter, мультипликационный трехмерный Путин (при его создании использовалась технология захвата движения) признался, что ни одна из одержанных им ранее «великих побед» не сделала его счастливым, так как величайшая из побед — возможность вести самое популярное из британских ток-шоу — до сих пор всегда от него ускользала.

Технологии и медиа
Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении

«Берегись, Грэм Нортон, я уже иду!» — заканчивает Путин, обращаясь к ведущему одного из популярнейших в Британии ток-шоу The Graham Norton Show, выходящему на канале BBC One.

К настоящему моменту сняты два пилотных выпуска «Вечер с Владимиром Путиным», в которых мультяшка-ведущий будет встречаться и беседовать с настоящими людьми. Среди первых гостей «Путина» будут бывший пресс-секретарь Тони Блэра, журналист Аластер Кэмпбелл и писательница Дебора Фрэнсис-Уайт.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Великобритания, Би-би-си
Материалы по теме
Рекламодатели снизили свои расходы на ТВ, радио и в прессе
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter