Геращенко допустила отмену санкций против России на фоне ситуации в ПАСЕ

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в эфире телеканала ICTV заявила, что в декабре этого года возможен сценарий, по которому будут облегчены или же вовсе отмены санкции в отношении России со стороны Евросоюза на фоне возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ.

По ее словам, сейчас в ПАСЕ обсуждается вопрос о том, что Ассамблея не должна решать вопросы безопасности и споры между странами, главное чтобы Россия оплатила членские взносы. «Демократия проигрывает деньгам», — отметила она.

Материал дополняется