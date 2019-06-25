Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

Во внезапной проверке боевой готовности российской Каспийской флотилии участвуют 35 кораблей, включая ракетный корабль «Татарстан». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«В проверке, которая продлится до конца недели, задействованы 35 кораблей», — говорится в сообщении.

В проверке задействованы, в частности, экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск» и «Махачкала», а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.

В ведомстве отметили, что в проверке участвуют более 1,5 тысяч военнослужащих флотилии.