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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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По приказу Путину войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
Приведение войск в Центральном военном округе в высшую боеготовность глава Минобороны объяснил началом внезапной проверки боеготовности. Аналогичные меры приняты также в отношении ряда частей Южного и Восточного округов
Фото: Владислав Белогруд / Интерпресс / ТАСС

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности. В связи с этим войска в ЦВО приведены в высшую степень боеготовности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, по словам которого проверка начата по решению президента России Владимира Путина.

«Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера», — сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости).

По словам министра, одновременно с этим в высшую степень боеготовности приведена и часть войск и сил Южного и Восточного военных округов (объединяют части, дислоцированные в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах и в Забайкалье и на Дальнем Востоке), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации и некоторые соединения центрального подчинения.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Шойгу, Минобороны
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