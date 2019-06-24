Минобороны вслед за ракетчиками по тревоге подняло общевойсковую армию

В рамках внезапной проверки боевой готовности 24 июня были подняты по тревоге соединения и воинские части Центрального военного округа, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
Проверка затронула военных 41-й общевойсковой армии, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва.
«Военнослужащие отрабатывают мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей на штатной технике в назначенные районы, развертыванию полевых пунктов управления и полевых узлов связи и выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении ведомства.
В состав 41-й общевойсковой армии входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, войска радиационной, химической и биологической защиты и связи, сообщала ранее «Красная звезда».