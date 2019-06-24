Минобороны вслед за ракетчиками по тревоге подняло общевойсковую армию

Минобороны вслед за ракетчиками по тревоге подняло общевойсковую армию

Министерство обороны раскрыло новые детали о ходе внезапной проверки боевой готовности военнослужащих Центрального военного округа. После расчетов систем С-300 и С-400 к выполнению учебных задач привлекли мотострелковые войска

Фото: Владислав Белогруд / Интерпресс / ТАСС

В рамках внезапной проверки боевой готовности 24 июня были подняты по тревоге соединения и воинские части Центрального военного округа, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Проверка затронула военных 41-й общевойсковой армии, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва.

«Военнослужащие отрабатывают мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей на штатной технике в назначенные районы, развертыванию полевых пунктов управления и полевых узлов связи и выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении ведомства.

В состав 41-й общевойсковой армии входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, войска радиационной, химической и биологической защиты и связи, сообщала ранее «Красная звезда».