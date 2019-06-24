Зеленский уволил глав трех областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Житомирской области Игоря Гуднича, Ровенской области Алексея Муляренко и Черкасской — Александра Вельбовца. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

На их должности назначены временно исполняющими обязанности Ярослав Лагута, Игорь Тимошенко и Тарас Высоцкий соответственно.

11 июня Зеленский в один день отстранил от должностей 15 глав региональных администраций, в том числе Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областей.

11 июня украинский лидер внес в Верховную раду представление на увольнение генпрокурора страны Юрия Луценко (занимает должность с 2016 года). Зеленский также просил парламент отправить прокурора в отставку во время инаугурации 20 мая. По словам самого Луценко, действия главы государства являются незаконными. 24 июня в отставку решением Зеленского был отправлен начальник управления СБУ в Крыму Александр Шмитько.