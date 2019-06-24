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Полюс ₽7 099,42 (+21,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Протесты в Грузии ,  
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В Армении пообещали помочь с авиасообщением между Россией и Грузией

Авиакомпании Армении готовы с 8 июля выделить пять и более самолетов для перевозки пассажиров между Россией и Грузией. Об этом сообщил советник премьер-министра страны Акоп Чагарян, передает PanArmenian.

О намерении «участвовать в урегулировании кризиса между братскими народами» заявили три перевозчика: Armenia, Taron Avia и Atlantis European. Как отметил Чагарян, для перевозок задействуют пять самолетов, их число могут увеличить до семи.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туроператорам рекомендовано не продавать путевки. Правительству Путин поручил вернуть всех россиян на родину.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, напротив, выступила против ограничений на посещение страны россиянами. По ее словам, политические разногласия не должны влиять на туристов.

Протесты в Тбилиси начались на прошлой неделе в связи с визитом в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера парламента Грузии, чем вызвал возмущение общества. В результате столкновения с полицией пострадали 240 человек.

Теги: Армения, Грузия, авиакомпании
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