Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года

Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 5,336 млн человек. Это следует из данных компании Mediascope, поступивших в РБК.

Компания проанализировала данные об аудитории в городах России с населением более 100 тыс. человек. Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет.

Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек. Тогда рейтинг составил 8,3%, однако доля аудитории была меньше — 49,9%.

По данным компании, самой популярной была прямая линия 2015 года. Тогда ее посмотрели более 8,38 млн человек, а рейтинг поднялся до 12,2%. В 2016 году за мероприятием следили 7,132 млн зрителей, в 2017 году — 6,182 млн. Таким образом интерес с прямой линии снижается с 2015 года.

При этом самой непопулярной стала прямая линия 2010 года, когда ее зрителями являлись почти 3,7 млн россиян, а рейтинг — 5,7%. На тот момент Владимир Путин был премьер-министром и передача носила название «Разговор с Владимиром Путиным». В 2012 году передача не проводилась. С 2011 года, когда передачу посмотрели 4,021 млн человек (рейтинг — 6,2%), прямая линия 2019 года оказалась самой непопулярной.