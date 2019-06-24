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Полюс ₽7 099,42 (+22,5%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Бывшего сотрудника ФСКН в Приморье обвинили в похищении людей

Во Владивостоке шесть местных жителей предстанут перед судом по обвинению в похищении 22 человек и вымогательстве. Среди них экс-замначальника отдела бывшей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Приморскому краю, сообщается на сайте управления Генеральной прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

По данным следствия, в 2014 году судимый за вымогательство создал организованную преступную группу. Ее целью было похищение людей, по его мнению, причастных к торговле наркотиками, а впоследствии вымогательства у них денег. Им угрожали привлечением к уголовной ответственности и насилием.

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Участники группы представлялись сотрудниками ФСКН и предъявляли поддельные документы. Они перевозили похищенных людей в нежилое помещение, похожее на служебный кабинет, и сообщали им о якобы проводящихся оперативно-разыскных мероприятиях.

Замгенпрокурора Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений организованной группой) и п. «а» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой) УК России.

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По данным управления, бывший замначальника отдела регионального ФСКН подстрекал к совершению преступлений, а также содействовал им. Он причастен как минимум к двум случаям похищениям. Его обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Помимо этого он указал подбросить одному из похищенных сверток с героином, и того незаконно привлекли к уголовной ответственности по ст. 228. Дело направили в Приморский краевой суд.

Теги: Владивосток, похищение, вымогательство
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