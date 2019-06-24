Бывшего сотрудника ФСКН в Приморье обвинили в похищении людей

Во Владивостоке шесть местных жителей предстанут перед судом по обвинению в похищении 22 человек и вымогательстве. Среди них экс-замначальника отдела бывшей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Приморскому краю, сообщается на сайте управления Генеральной прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

По данным следствия, в 2014 году судимый за вымогательство создал организованную преступную группу. Ее целью было похищение людей, по его мнению, причастных к торговле наркотиками, а впоследствии вымогательства у них денег. Им угрожали привлечением к уголовной ответственности и насилием.

Участники группы представлялись сотрудниками ФСКН и предъявляли поддельные документы. Они перевозили похищенных людей в нежилое помещение, похожее на служебный кабинет, и сообщали им о якобы проводящихся оперативно-разыскных мероприятиях.

Замгенпрокурора Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений организованной группой) и п. «а» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой) УК России.