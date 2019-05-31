В Москве задержали подозреваемых в похищении чемпиона Европы по тхэквондо

Трое подозреваемых в похищении главы одной из столичных компаний, которые требовали за его освобождение 14 млн руб., задержаны в Москве. Об этом ТАСС заявила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

Она не уточнила фамилию потерпевшего, но источники в правоохранительных органах сообщили ТАСС и «РИА Новости», что речь идет о чемпионе России и Европы по тхэквондо Сергее Чмуле. Правоохранители устанавливают местонахождение еще одного соучастника похищения.

Как рассказала Иванова, вечером 24 мая на улице Плющева неизвестные похитили гендиректора компании и несколько дней удерживали его на разных квартирах в Москве. «Получив все необходимые данные, сообщники осуществили электронный перевод и перевели 12 млн руб. на подконтрольный счет», — рассказала она. Мужчина смог самостоятельно освободиться 30 мая, после чего обратился в правоохранительные органы.

Как ранее сообщил источник ТАСС, Чмуль заявил, что неизвестные пришли к нему в квартиру и, представившись сотрудниками полиции, увезли его. Спортсмену пришлось подписать документы, после чего со счетов принадлежащей ему фирмы были похищены 12 млн руб. Затем злоумышленники отпустили его.

Источник «Комсомольской правды» сообщал, что мать чемпиона мира обратилась в полицию из-за того, что он долго не выходил на связь.