В Подмосковье освободили похищенного ради выкупа в 20 млн руб. мужчину

В Подмосковье несколько человек удерживали мужчину, за которого требовали 20 млн руб. выкупа. Полиция смогла выйти на их след и задержать их

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской области при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в похищении человека с целью получения выкупа», — сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне в полицию обратился мужчина и сообщил, что его знакомого похитили. Похитители обратились к родственникам и потребовали выплатить 20 млн руб. за его освобождение. Как уточняется в сообщении управления СКР по Подмосковью, похищенный — 32-летний сын предпринимателя. 6 мая его заманили в недостроенное здание, избили, после чего вывезли в квартиру, где и удерживали.

Сразу после сообщения Следственный отдел по г. Видное ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (похищение и вымогательство).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории СНТ «Марусин луг» Люберецкого района Московской области задержаны трое подозреваемых в возрасте от 28 до 38 лет, один из которых ранее судим», — рассказала Ирина Волк.

Похищенного мужчину освободили. У похитителей изъяли телефон, с которого велись переговоры, а также найден автомобиль с подложными номерами, на котором совершено похищение. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи продолжают работу.