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В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

В Могилевском районе Белоруссии погиб сотрудник ДПС, находившийся при исполнении. Об этом сообщается в Twitter МВД Белоруссии.

В настоящее время вблизи трассы Могилев — Шклов работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На сайте Следственного комитета говорится, что тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 16 мая в лесном массиве в Могилевском районе. Возбуждено уголовное дело по ст. 362 УК Белоруссии (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка).

Auto.tut.by, ссылаясь на ориентировку милиции, пишет, что вечером 16 мая лейтенант был похищен в Могилеве. Он прибыл для разбирательства на место ДТП, однако позднее прислал сообщение: «Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Регистрационный знак — русский» — после чего исчез.

Издание отмечает, что лейтенанта увезли на тонированной «Волге» с регистрационным номером одного из российских регионов. Внутри автомобиля находились три человека, «предположительно, цыганской либо кавказской национальности».

В настоящее время весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, в регионе введен план «Сирена». На дорогах по всей стране выставлены блокпосты.

В полиции Смоленской области порталу сообщили, что разыскиваемый автомобиль не въезжал в Россию.

Теги: Белоруссия, похищение, полицейский, Могилев
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