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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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Полиция назвала приукрашенной информацию о похищении женщины цыганами

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Иркутской области Герман Струглин в разговоре с РБК прокомментировал информацию о том, что представители цыганской диаспоры похитили одну из местных жительниц и насильно ее удерживают. По его словам, «эта информация изрядно приукрашена».

«Никто насильно ни в каком таборе ее не содержит. Оперативно нашли эту семью, опросили, посмотрели условия для проживания. Женщина сама в недоумении относительно такого внимания к себе со стороны СМИ», — рассказал Струглин.

Он отметил, что сотрудники полиции пообщались с женщиной, которая сообщила, что у нее были определенные конфликты в семье, но сейчас они в полной мере себя исчерпали.

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«Никакой защиты от общественности, правоохранительных органов она не хочет. У женщины все в порядке, она живет нормальной жизнью, вернулась, помирились, нашли общий язык, — это ее позиция», — заключил представитель регионального главка.

Директор кризисного центра «Мария» Наталья Кузнецова сообщила РБК, что видела Галину сегодня на допросе. По ее словам, у женщины появился свежий след от побоев. «Я, как человек, который достаточно давно в этой сфере работает, считаю, что ничего хорошего там [в семье] нет, у нее снят гипс раньше времени, ей еще в гипсе до конца месяца нужно было ходить, я видела у нее свежий удар. Ее просто заставили под угрозами так сделать (сообщить, что все в порядке в семье. — РБК), потому что уезжала она не по своей воле (из кризисного центра), ее запихали насильно и увезли», — заявила Кузнецова. Она отметила, что продолжит оказывать помощь женщине.

Информацию о том, что в Иркутской области цыгане похитили женщину, сообщила местная газета «Областная» со ссылкой на руководителя кризисного центра для женщин «Мария» Наталью Кузнецову. По ее словам, несколько недель назад в центр привезли избитую женщину Галину, которая является женой цыгана.

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Она рассказала, что ее отвезли к врачам, сняли побои и было написано заявление в полицию. 16 июня, по утверждению Кузнецовой, женщина вышла из кризисного центра на улицу, после чего пятеро цыган похитили ее на машине.

Теги: цыгане, Иркутская область, похищение, ГУ МВД по Иркутской области
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