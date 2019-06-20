Полиция назвала приукрашенной информацию о похищении женщины цыганами

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Иркутской области Герман Струглин в разговоре с РБК прокомментировал информацию о том, что представители цыганской диаспоры похитили одну из местных жительниц и насильно ее удерживают. По его словам, «эта информация изрядно приукрашена».

«Никто насильно ни в каком таборе ее не содержит. Оперативно нашли эту семью, опросили, посмотрели условия для проживания. Женщина сама в недоумении относительно такого внимания к себе со стороны СМИ», — рассказал Струглин.

Он отметил, что сотрудники полиции пообщались с женщиной, которая сообщила, что у нее были определенные конфликты в семье, но сейчас они в полной мере себя исчерпали.

«Никакой защиты от общественности, правоохранительных органов она не хочет. У женщины все в порядке, она живет нормальной жизнью, вернулась, помирились, нашли общий язык, — это ее позиция», — заключил представитель регионального главка.