В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом журналистам заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, передает ТАСС.

По словам представителя кабмина, для этого необходимо согласовать экономические условия, создать способствующую диалогу атмосферу и урегулировать отношения между заинтересованными компаниями.

Приходько отметил, что концепция газопровода «Северный поток-2» не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращен. «Это касается как Украины, так и других стран», — сказал он.

Москва также выступает за диверсификацию маршрутов поставок при условии, что такие проекты будут целесообразны и экономически привлекательны, заявил представитель правительства.