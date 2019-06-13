«Нафтогаз» счел абсурдным предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

В компании подчеркнули, что никаких предложений от России пока не получали

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Предложение заключить мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет подразумевать отказ от $2,8 млрд, которые российская компания осталась должна украинской по итогам судебных споров. Об этом в своем Facebook написал исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Кроме того, в случае заключения мирового соглашения, украинская компания рискует вернутся «в статус должника по положению контракта «бери или плати» (более $80 млрд до конца 2019 года) и газ, отобранный в 2014-2015 году (около $4 млрд)», — заключил Витренко.

В четверг, 13 июня, министр энергетики Александр Новак сообщил, что «Газпром» предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение по спору о газовых контрактах. Их срок действия истекает 1 января 2020 года.

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