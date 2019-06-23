В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

В словах главы Чечни Рамзана Кадырова о «200 км от Грозного до Тбилиси» нет скрытой угрозы. Об этом заявил министр республики по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Чеченский лидер ничего страшного в виду не имел, кроме того что действительно от Грозного до Тбилиси 200 км», — подчеркнул он.

Умаров добавил, что интерпретация данных слов как намек на агрессию ведет лишь к ухудшению дипломатических отношений с Грузией.

Министр подчеркнул, что власти Чечни не может не тревожить ситуация в Грузии, поскольку 86 км российско-грузинской границы проходят по территории республики. «Когда идет стрельба в соседней республике, согласитесь, это тревожно», — заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».

