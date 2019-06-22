Кадыров заявил о попытке политиков в Грузии поссорить страну с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с большой тревогой следит за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров привел данные, согласно которым в настоящее время в России проживает около 1 млн грузин. «Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства», — добавил он.

Он также напомнил, что о грузинской культуре мир узнал благодаря России, а у народов Грузии и Северного Кавказа нет причин «смотреть друг на друга с ненавистью». В то же время в Тбилиси есть «вскормленные и взращенные в США и на Западе» политики, пытающиеся поссорить Грузию с Россией, сказал глава Чечни.

Кадыров также добавил, что власти Грузии не обеспечили безопасность депутатам Госдумы на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, отметил чеченский лидер, «не нашла ничего лучшего, чем обвинить Москву в заинтересованности в расколе общества». «Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие», — уточнил он.

По словам Кадырова, в 2018 году россияне оставили в Грузии в общей сложности $3,5 млрд. «А чего добились антироссийские радикалы? Это Грузия почувствует, когда опустеют отели, рестораны, кафе, пляжи», — написал глава республики.