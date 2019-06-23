Критиковавшийся в Совфеде фильм Лунгина наградили на фестивале в Китае

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина на 22-м Шанхайском международном кинофестивале удостоен «Золотого кубка» за лучший сценарий. Об этом сообщает издание Variety.

Фильм «Братство» рассказывает о событиях в Афганистане за несколько недель до начала вывода из страны советских войск в 1989 году.



Ранее против выхода картины в России в прокат в День Победы выступил сенатор Игорь Морозов, попросивший перенести премьеру, поскольку в киноленте присутствуют «фактологические неточности, прямые искажения исторических событий».

В Министерстве культуры сначала заявили, что выдали фильму прокатное удостоверение с 9 мая, а потом опровергли это, сказав, что дата премьеры не определена и что планируется общественное обсуждение ленты. В итоге было принято решение выпустить фильм в прокат 10 мая.