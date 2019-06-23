Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС врио главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский.

Он не уточнил причину смерти. По данным источника ТАСС в краевом правительстве, бывший мэр скончался после продолжительной болезни.

Михалев родился в Чите в 1948 году. Изначально работал слесарем, с 1959 по 1992 год был начальником цеха Читинского комбината по торговой технике. С 1993 года занял пост замглавы администрации Читы (депутатом горсовета стал в 1990 году), в 1996 году перешел на должность первого заместителя мэра Читы.

В 2001-2014 годах Михалев занимал пост мэра Читы, после чего всенародные выборы мэра в городе были отменены. Тогда же чиновник занял пост председателя гордумы и главы города. Михалев ушел в отставку в январе 2019 года по личным обстоятельствам, но остался депутатом гордумы.