СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников писала, что Иран может применить в отношении США кибератаки, если напряженность в отношениях между странами будет сохраняться. Эксперты американских фирм, занимающихся обеспечением кибербазопасности, заявили, что наблюдали попытки фишинговых атак, за которыми могли стоять иранские власти.

Танкеры Kokuka Courageous и Frontline Altair, получили повреждения в Оманском заливе 13 июня. Японская компания, владеющая первым судном, сообщила, что оно было атаковано в районе эмирата Фуджейра, после чего в моторном отсеке начался пожар. Второй танкер, принадлежащий норвежской компании, по утверждению владельца, был подбит торпедой. США обвинили в организации атак Иран, в Тегеране отрицают обвинения.

