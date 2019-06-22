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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы
Киберкомандование США осуществило секретную кибератаку на группу, занимающуюся кибершпионажем и связанную с иранским Корпусом стражей Исламской революции, рассказали источники Yahoo News
Фото: Fay Abuelgasim / AP

Киберкомандование США провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, поддерживавшую атаку на танкеры, пишет Yahoo News со ссылкой на двух экс-сотрудников разведки.

Предоставить какие-либо детали источники отказались. Совет национальной безопасности США отказался комментировать порталу сведения об иранской шпионской группе и ответе киберкомандования США. Киберкомандование не смогло оперативно прокомментировать информацию.

«Мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведку или планирование», — заявила порталу представитель Пентагона Хезер Баб.

Как отмечает портал, эта шпионская группа, связанная с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) в течение последних лет отслеживала через сеть военные и гражданские суда, проходящие через Ормузский пролив. 

Политика
США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников писала, что Иран может применить в отношении США кибератаки, если напряженность в отношениях между странами будет сохраняться. Эксперты американских фирм, занимающихся обеспечением кибербазопасности, заявили, что наблюдали попытки фишинговых атак, за которыми могли стоять иранские власти.

Танкеры Kokuka Courageous и Frontline Altair, получили повреждения в Оманском заливе 13 июня. Японская компания, владеющая первым судном, сообщила, что оно было атаковано в районе эмирата Фуджейра, после чего в моторном отсеке начался пожар. Второй танкер, принадлежащий норвежской компании, по утверждению владельца, был подбит торпедой. США обвинили в организации атак Иран, в Тегеране отрицают обвинения.
 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Иран, кибератака, хакеры
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