СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы

Киберкомандование США провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, поддерживавшую атаку на танкеры, пишет Yahoo News со ссылкой на двух экс-сотрудников разведки.
Предоставить какие-либо детали источники отказались. Совет национальной безопасности США отказался комментировать порталу сведения об иранской шпионской группе и ответе киберкомандования США. Киберкомандование не смогло оперативно прокомментировать информацию.
«Мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведку или планирование», — заявила порталу представитель Пентагона Хезер Баб.
Как отмечает портал, эта шпионская группа, связанная с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) в течение последних лет отслеживала через сеть военные и гражданские суда, проходящие через Ормузский пролив.