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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что хочет «сделать Иран снова великим», передает CNN. «Если Иран хочет снова стать богатой процветающей страной, мы называем это «Давайте сделаем Иран снова великим», то я не против», — отметил он.

По словам американского лидера, Вашингтон может быстро договориться с Тегераном по ядерной проблеме, если иранская сторона захочет этого. Трамп заявил, что «этого не выйдет», если Иран планирует заполучить ядерное оружие «через пять-шесть лет», и добавил, что Вашингтон не позволит этого.

Как отметил президент США, если Тегеран откажется от ядерного оружия, он готов стать «лучшим другом» Ирана.

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Ранее 22 июня в своем Twitter Трамп написал, что Вашингтон в течение двух дней введет дополнительные санкции в отношении Тегерана. При этом он отметил, что «с нетерпением ждет того дня», когда все ограничительные меры будут сняты с Ирана, и он «вновь станет процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше».

Отношения между двумя странами обострились после инцидента 20 июня, когда Иран сбил американский разведывательный беспилотник, который, по утверждению Корпуса стражей Исламской революции, вторгся в воздушное пространство страны. В США заявили, что американского дрона не было в воздушном пространстве Ирана. После этого американский лидер отдал распоряжение о нанесении удара по ряду целей в Иране, но в последний момент отменил его, поскольку он мог бы привести к гибели 150 человек. 
 

Теги: Дональд Трамп, Иран
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