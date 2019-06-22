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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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СМИ узнали о звонке полиции Борису Джонсону из-за жалобы соседей

Британская полиция приехала по вызову соседей экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, проживающего в квартире со своей подругой Кэрри Саймондс. Об это сообщает газета The Guardian.

По данным издания, инцидент произошел в минувшую пятницу. Соседи Джонсона стали свидетелями громкого скандала. По их вызову на место происшествия прибыли полицейские. Они провели беседу с участниками конфликта и пришли к выводу, что повода для беспокойства нет.

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Отмечается, что полиция приехала после того, как соседи начали стучать в дверь к ссорящимся, но им никто не ответил. Один из соседей Саймондс, в чьей квартире сейчас живет Джонсон, рассказал изданию, что около полуночи он слышал звуки ссоры. Он отметил, что от соседей доносился звон бьющейся посуды, женские крики «не трогай меня» и «убирайся из моего дома», а также упреки в эгоизме.

На оказавшейся в распоряжении издания записи также слышен мужской голос, предположительно, Бориса Джонсона. В ходе конфликта он отказывается уйти и просит, чтобы «оставили в покое его ноутбук», затем слышится звук падающего предмета. Как предположил сосед Джонсона, пара могла поссориться из-за того, что Борис Джонсон пролил на диван спутницы бокал красного вина. 

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Борис Джонсон начал кампанию в борьбе за кресло премьера Великобритании

20 июня Борис Джонсон одержал победу в четвертом туре выборов лидера Консервативной партии, который займет пост премьера страны. За его кандидатуру отдали 157 голосов. Второе место с 61 голосом занял министр экологии Майкл Гоув, третье — нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Джонсон изначально считался фаворитом в борьбе за пост главы партии и кабмина. Первое место он занимал после первого, второго и третьего туров голосования.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, полиция
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