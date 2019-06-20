Борис Джонсон победил в четвертом туре выборов премьера Великобритании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 -0,80 EUR Бирж. 71,14 -0,44 Brent 64,14 +3,20% USD Нал. 63,65 62,73 EUR Нал. 71,85 70,89 USD ЦБ 63,39 -0,59 EUR ЦБ 71,55 -0,09 EUR/USD 1,1303 +0,0076 BTC/USD Бирж. 9 346,60 +40,70 IMOEX 2 778,53 +0,70% RTSI 1 389,65 +2,09% DJIA 26 737,76 +0,88% Nasdaq 8 079,74 +1,16%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Harley-Davidson $41 (+14,27%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,19%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153 (+17,23%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Harley-Davidson $41 (+14,27%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,19%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153 (+17,23%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 63,39 (-0,59) Quote, 12:32
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 71,55 (-0,09) Quote, 12:32
Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров ЛУКОЙЛа Бизнес, 17:28 Путин допустил премьерство Грудинина после вывода его денег из офшоров Политика, 17:20 Путин назвал единственный способ борьбы с ленью Политика, 17:15 Путин заявил о наличии у России собственной версии крушения MH17 Политика, 17:05 Глава ЛУКОЙЛа поддержал соглашение ОПЕК+ как меру против нефти за $200 Бизнес, 17:03 Борис Джонсон победил в четвертом туре выборов премьера Великобритании Политика, 17:00 Бизнес победителей: здоровый перекус в любое время РБК и ВТБ, 16:59 СМИ сообщили о переходе футболиста сборной Голландии в «Краснодар» Спорт, 16:52 Металлурги оценили затраты от роста тарифов РЖД в 14 млрд руб. в год Бизнес, 16:45 Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе Политика, 16:42 Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после оценки Путина Бизнес, 16:40 Путин заявил о «трагедии» на Украине во время президентства Зеленского Политика, 16:40 Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады Политика, 16:36 Путин предложил Минобороны создать музей Щукина в Москве Политика, 16:29
Политика ,  
0 
Борис Джонсон победил в четвертом туре выборов премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон выиграл очередной, четвертый тур выборов лидера Консервативной партии, который займет пост премьера страны. Об этом сообщает BBC. Его кандидатуру поддержали 157 голоса.

Второе место с 61 голосом занял министр экологии Майкл Гоув, третье — нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант. Министр внутренних дел Саджид Джавид получил только 34 голоса, выбыв таким образом из гонки.

Джонсон изначально считался фаворитом в борьбе за пост главы партии и кабмина. Он занимал первое место после первого (114 голосов), второго (126 голосов) и третьего (143 голоса) тура.

Два кандидата, которые примут участие в финальном голосовании, будут выявлены в пятом круге выборов. На общепартийном голосовании из них будет выбран лидер тори и премьер страны, оглашение победителя должно пройти 22 июля.

Политика
Борис Джонсон вышел в лидеры на выборах главы Консервативной партии

7 июня в отставку ушла премьер страны Тереза Мэй. До оглашения итогов выборов она остается премьер-министром и врио руководителя Консервативной партии.

Теги: Борис Джонсон, премьер-министр, Великобритания
Материалы по теме
Борис Джонсон победил во втором туре выборов премьера Великобритании
Политика
Борис Джонсон начал кампанию в борьбе за кресло премьера Великобритании
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter