Борис Джонсон победил в четвертом туре выборов премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон выиграл очередной, четвертый тур выборов лидера Консервативной партии, который займет пост премьера страны. Об этом сообщает BBC. Его кандидатуру поддержали 157 голоса.

Второе место с 61 голосом занял министр экологии Майкл Гоув, третье — нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант. Министр внутренних дел Саджид Джавид получил только 34 голоса, выбыв таким образом из гонки.

Джонсон изначально считался фаворитом в борьбе за пост главы партии и кабмина. Он занимал первое место после первого (114 голосов), второго (126 голосов) и третьего (143 голоса) тура.

Два кандидата, которые примут участие в финальном голосовании, будут выявлены в пятом круге выборов. На общепартийном голосовании из них будет выбран лидер тори и премьер страны, оглашение победителя должно пройти 22 июля.