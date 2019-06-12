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Борис Джонсон начал кампанию в борьбе за кресло премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании в борьбе за пост руководителя Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции в Лондоне, передает Reuters.

Выступая с программной речью, он дал обещание, что Великобритания покинет Европейский союз 31 октября. При этом Джонсон отметил, что выход из ЕС без сделки не является его предпочтительным вариантом, но добавил, что такой расклад возможен.

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«Позвольте мне прояснить: я не стремлюсь к выходу [Британии из ЕС] без сделки <...> Удивительно, что любой может предложить отказаться от этого жизненно важного инструмента в переговорах. Лучший способ избежать беспорядочного Brexit — это начать подготовку, которая позволит нам уйти управляемым образом, если потребуется», — сказал Джонсон.

По его словам, пришло время прекратить неопределенность, ослабляющую Великобританию, а также положить конец раздору и сомнениям. «Именно поэтому я считаю, что я правильный человек для того, чтобы повести эту страну вперед», — добавил он.

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Помимо Джонсона в борьбе за пост премьер-министра участвуют десять кандидатов, среди которых ряд действующих и бывших министров, в частности глава МИДа Джереми Хант, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр внутренних дел Саджид Джавид. Согласно проводившимся ранее внутрипартийным опросам, лидером гонки является Борис Джонсон.

Выборы нового лидера консерваторов стали неизбежны, после того как 7 июня в отставку с поста главы партии подала премьер Британии Тереза Мэй. До оглашения итогов выборов она остается премьер-министром и врио руководителя Консервативной партии.

Теги: Борис Джонсон, избирательная кампания, премьер-министр
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