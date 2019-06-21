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Microsoft $147,5 (+7,8%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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«Победа» пообещала вернуть деньги купившим билеты в Грузию после 8 июля

«Победа» в полном размере вернет деньги всем клиентам, купившим билеты на рейсы в Грузию после 8 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что до 8 июля все рейсы «Победы» в Грузию выполняются по расписанию. Ранее о приостановке рейсов в Грузию с 8 июля и возврате средств пассажирам заявила компания Red Wings.

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Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

На фоне протестов в Тбилиси, вечером 21 июня Владимир Путин своим указом запретил полеты в Грузию с 8 июля. Президент также поручил правительству вывезти российских граждан с территории страны. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, нормализация обстановки в Грузии — главное условие для снятие запрета на полеты. По оценке туроператоров, в Грузии находятся несколько тысяч российских туристов.

Теги: авиакомпания «Победа», новости РБК, Грузия
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