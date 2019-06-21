«Победа» пообещала вернуть деньги купившим билеты в Грузию после 8 июля

«Победа» в полном размере вернет деньги всем клиентам, купившим билеты на рейсы в Грузию после 8 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что до 8 июля все рейсы «Победы» в Грузию выполняются по расписанию. Ранее о приостановке рейсов в Грузию с 8 июля и возврате средств пассажирам заявила компания Red Wings.

На фоне протестов в Тбилиси, вечером 21 июня Владимир Путин своим указом запретил полеты в Грузию с 8 июля. Президент также поручил правительству вывезти российских граждан с территории страны. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, нормализация обстановки в Грузии — главное условие для снятие запрета на полеты. По оценке туроператоров, в Грузии находятся несколько тысяч российских туристов.