Авиакомпания Red Wings сообщила о закрытии продажи билетов в Грузию

Red Wings закрывает продажу билетов в Грузию, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что у перевозчика только один маршрут в страну — из Москвы в Батуми и обратно. «Всем, купившим билеты на рейсы с 8 июля, будем возвращать полную стоимость, применив правило «вынужденного возврата», — пояснили в пресс-службе.

Вечером 21 июня Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению безопасности россиян, который, в частности, временно запрещает российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию. Президент также поручил правительству вывезти всех российских граждан с территории страны.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что нормализация обстановки в Грузии — главное условие для снятие запрета на полеты. По данным туроператоров, в Грузии находятся несколько тысяч российских туристов.