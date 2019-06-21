Партия Порошенко сообщила об акции в поддержку «народа Грузии»

«Европейская солидарность», партия бывшего президента Украины Петра Порошенко, провела акцию на Майдане в поддержку Грузии. Об этом сообщается на ее сайте.

Во время акции представители партии пояснили свою позицию: «собратья из Грузии» поддерживали Украину с начала «российской агрессии», и теперь также нуждаются во внимании и поддержке. «События, происходящие в Грузии, — это очередная попытка Кремля применить свои «гибридные» технологии на территории суверенного государства», — заявил активист «Европейской солидарности».

20 июня в Тбилиси прошла акция протеста, которая была вызвана тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера и обратился к слушателям на русском языке. Сам депутат позднее уточнял, что занял место «согласно протоколу».

Протестующие требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Кобахидзе покинул свой пост 21 июня, в начавшихся беспорядках пострадали более 200 человек.