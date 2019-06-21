Захарова фразой «ну, что, доигрались» отреагировала на ситуацию с Грузией

Захарова фразой «ну, что, доигрались» отреагировала на ситуацию с Грузией

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Facеbook прокомментировала запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

«Ну, что, доигрались? «Оккупант» отступает, выводя своих туристов из Вашей экономики?», — написала она, напомнив, что президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждала, что протесты в ее стране выгодны только России, которую она назвала «врагом и оккупантом».

По словам Захаровой, итогом такой политики стали рекомендация россиянам не посещать Грузию, запрет на воздушные перевозки граждан России и финансовые издержки туристского кластера.

«Фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами как и 30 лет назад не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах «Россия виновата», — отметила Захарова.