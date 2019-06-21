Суд повторно арестовал обвиняемого в убийстве экс-главу Раменского района

На следующий день Кулаков был арестован. Позднее Мосгорсуд отменил данное постановление, однако меру пресечения сохранили в виде заключения под стражу, сохранив при этом срок до 24 июня.

Кулаков вину не признает. Он утверждал, что последний раз встречался с погибшей 29 апреля. Он также заявил о наличии алиби.

