Суд повторно арестовал обвиняемого в убийстве экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве. Об этом РБК сообщили в суде.
Он останется под арестом до 7 июля.
О задержании Кулакова стало известно вечером 31 мая. Его заподозрили в убийстве зампредседателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Тело женщины нашли в принадлежащем ей автомобиле. По версии следователей, Кулаков убил 39-летнюю знакомую из-за «личных неприязненных отношений».
В отношении экс-главы района возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).